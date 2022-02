https://it.sputniknews.com/20220218/roma-i-dem-contro-lassegnazione-della-commissione-expo-alla-raggi--no-vax-15167461.html

Roma, i Dem contro l'assegnazione della commissione Expo alla Raggi: "È no vax"

Roma, i Dem contro l'assegnazione della commissione Expo alla Raggi: "È no vax"

È scontro in casa Pd sulla assegnazione della commissione Expo, che spetterebbe al M5S, alla ex sindaca Virginia Raggi. Nel mirino le sue posizioni sul vaccino.

2022-02-18T15:04+0100

2022-02-18T15:04+0100

2022-02-18T15:04+0100

politica

roma

virginia raggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/910/34/9103442_0:86:1201:761_1920x0_80_0_0_30f84b018cd7dad7f1514f1e410b2f24.jpg

Rapporti tesi con i consiglieri e posizioni poco ortodosse sul vaccino. L’idea di assegnare all’ex sindaco Virginia Raggi la guida della commissione Expo agita la giunta Gualtieri. La casella, come spiega Il Tempo, spetterebbe al Movimento 5 Stelle, in base agli accordi del sindaco con le opposizioni e quindi, di conseguenza, alla ex prima cittadina.Ma i consiglieri del Pd non sono disposti a votarla il prossimo 22 febbraio, giorno in cui si deciderà la presidenza della commissione.Il sindaco, secondo quanto si legge su Repubblica, sarebbe deciso a rispettare gli accordi istituzionali, che prevedono l’assegnazione delle due commissioni speciali a pentastellati e Azione. D’altra parte, però, non può certo imporre al Movimento 5 Stelle chi nominare alla guida della commissione che gli spetta.Sotto accusa ci sono le posizioni dell'ex sindaco sul vaccino. Lo scetticismo della Raggi sulla vaccinazione anti-Covid non è più un mistero. Qualche giorno fa, sui social, si era scagliata contro l’obbligo del super green pass sul posto di lavoro per gli ultracinquantenni. “È il momento di guardare in faccia la realtà. Poniamoci una domanda: è necessario il green pass rafforzato obbligatorio per gli over 50? La risposta è no”, aveva scritto lo scorso 14 febbraio.La questione sarà in discussione nel “conclave” bucolico voluto dal sindaco Roberto Gualtieri, che si terrà sabato in una destinazione romana che resta segreta e al quale parteciperanno in circa 50, che si divideranno in diversi tavoli di lavoro per programmare l’azione della giunta sui dossier più scottanti, dai rifiuti ai trasporti.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, roma, virginia raggi