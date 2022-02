https://it.sputniknews.com/20220218/putin-kiev-deve-sedersi-al-tavolo-con-i-rappresentanti-del-donbass-e-porre-fine-alla-guerra-15172870.html

Putin: Kiev deve sedersi al tavolo con i rappresentanti del Donbass e porre fine alla guerra

Kiev necessita di sedersi al tavolo dei negoziati con i leader delle autoproclamate repubbliche del Donbass e concordare le misure necessarie per risolvere il conflitto: prima lo fa meglio è, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Abbiamo affermato insieme al presidente bielorusso che la garanzia di riportare la pace in Ucraina e alleviare le tensioni in questo Paese risiede nell'attuazione degli accordi di Minsk", ha detto Putin, parlando ai giornalisti dopo i colloqui con il capo di Stato bielorusso Alexander Lukashenko. Il presidente russo ha lamentato che purtroppo, al momento, "stiamo assistendo al contrario ad un aggravamento della situazione nel Donbass". Kiev si rifiuta di rispettare gli accordi di Minsk e rifiuta categoricamente il dialogo diretto con le autoproclamate repubbliche. Commentando le crescenti tensioni sull'Ucraina il presidente Lukashenko ha accusato diversi politici occidentali di agire in modo "stupido". "Per la prima volta dopo decenni, ci siamo trovati sull'orlo di un conflitto che potrebbe inghiottire quasi tutto il continente come un imbuto. Oggi vediamo in tutto il suo splendore l'irresponsabilità, e perdoniamo la franchezza, la stupidità di alcuni politici occidentali, che sfidano la logica, il comportamento dei leader di Paesi della regione che sfida la logica o la spiegazione ragionevole, il loro desiderio decisamente doloroso di camminare sull'orlo di un conflitto", ha affermato il capo di Stato bielorusso.Escalation nel Donbass L'incontro odierno tra Putin e Lukashenko giunge alla conclusione di una settimana piena di tensione, con la previsione di funzionari e media occidentali che Mosca avrebbe iniziato "l'invasione" dell'Ucraina mercoledì che si è rivelata falsa, e l'amministrazione Biden e la stampa che a seguito dell'errore previsionale ha corretto il tiro, sostenendo che la Russia avrebbe avviato la sua operazione militare dopo il 20 febbraio. Mosca ha ripetutamente respinto le speculazioni di invasioni, considerandole come pretesto per la Nato per rafforzare la sua presenza militare nei Paesi che circondano la Russia.

