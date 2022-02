https://it.sputniknews.com/20220218/possibile-incontro-tra-papa-e-patriarca-tra-giugno-e-luglio---ambasciatore-russo-in-vaticano-15164128.html

Possibile incontro tra Papa e Patriarca tra giugno e luglio - ambasciatore russo in Vaticano

Possibile incontro tra Papa e Patriarca tra giugno e luglio - ambasciatore russo in Vaticano

Il prossimo incontro tra Papa Franceso e il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill molto probabilmente avrà luogo tra giugno e luglio, ha riferito...

"Ora si sta organizzando il secondo incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill. Molto probabilmente avverrà tra giugno e luglio. Non è ancora stato definito il luogo dell'incontro, ma, a quanto ne so, c'è un buon principio alla base di questa scelta: si incontreranno laddove c'è chi soffre, laddove soffrono, soprattutto, i cristiani", ha affermato l'ambasciatore venerdì, a Genova, durante il seminario organizzato dall'associazione pubblica Conoscere Eurasia.La Chiesa Russo-Ortodossa però al momento non può né confermare, né negare le informazioni a riguardo di un incontro tra Papa Franceso e il Patriarca Kirill tra giugno e luglio. Si stanno ancora decidendo la data e il luogo, ha riferito a Sputnik il direttore del dipartimento dei contatti ecclesiastici internazionali del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion (Alfeev) di Volokolamsk.Di un incontro tra i vertici delle due più importanti confessioni cristiane al mondo ne aveva parlato per la prima volta il metropolita Hilarion ai media, durante la visita a Roma nell'ottobre 2021. In quell'occasione, aveva riferito, dopo i colloqui col pontefice in Vaticano, che la visita di Papa Francesco in Russia non era al momento all'ordine del giorno, ma che un incontro ci sarebbe comunque stato.Lo storico incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill è avvenuto il 12 febbraio 2016 all'Avana. Questo è stato il primo incontro del genere nella storia, mai prima d'ora si erano incontrati i vertici della Chiesa Cattolica e Ortodossa.

