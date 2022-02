https://it.sputniknews.com/20220218/pirelli-aimone-di-savoia-aosta-noi-facciamo-business-non-diplomazia-15164756.html

Pirelli, Aimone Di Savoia Aosta: "Noi facciamo business, non diplomazia".

Pirelli, Aimone Di Savoia Aosta: "Noi facciamo business, non diplomazia".

Si è svolto il 17 febbraio il IX Seminario Italo-Russo di Milano.

L'evento è organizzato da Conoscere Eurasia, in collaborazione con il Consolato Generale della Federazione Russa a Milano, la Fondazione Roscongress, Promos Italia e il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e lo Studio Legale Pavia e Ansaldo.Per motivi burocratici (o meglio difficoltà connesse con le regole anti-Сovid imposte dall’Italia)б questa volta sono venuti pochi russi da Mosca, ma tra loro c'era Sergey Cheremin, Ministro del dipartimento degli affari esteri e relazioni internazionali del Governo di Mosca, che, parlando della sostenibilità, ha ricordato che Mosca è stata indicata al 1° posto per qualità di vita e sviluppo delle infrastrutture dallo studio UN-Habitat e che, nel 2021, capitale russa è diventata la prima città in Europa per numero di autobus elettrici.Da Mosca è arrivato anche Aimone Di Savoia Aosta, responsabile Pirelli Tyre Russia, che dopo il suo intervento è dovuto ripartire per Mosca.Sputnik Italia gli ha chiesto come Pirelli ha vissuto questi due anni di pandemia, e come sta vivendo l’aumento dei prezzi d’energia.

