https://it.sputniknews.com/20220218/norvegia-piu-di-20-bombe-della-seconda-guerra-mondiale-rinvenute-in-acque-poco-profonde-15161449.html

Norvegia, più di 20 bombe della seconda guerra mondiale rinvenute in acque poco profonde

Norvegia, più di 20 bombe della seconda guerra mondiale rinvenute in acque poco profonde

Dopo la guerra, grandi quantità di munizioni ed esplosivi furono scaricate lungo la costa norvegese, con l'idea che l'acqua salata li avrebbe resi innocui e... 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T19:50+0100

2022-02-18T19:50+0100

2022-02-18T19:50+0100

mondo

norvegia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/811/25/8112532_0:236:1000:799_1920x0_80_0_0_bffd8fa254b5702d49e95bd270aeec86.jpg

Oltre 20 bombe della seconda guerra mondiale sono state trovate a profondità comprese tra i 9 e i 20 metri da subacquei norvegesi, a diverse centinaia di metri dall'ingresso del fiordo di fronte alla città di Kristiansand, la quinta città più grande del Paese."Gli ordigni più grandi pesano probabilmente circa 1.000 kg e contengono oltre 500 kg di esplosivo", ha detto all'emittente nazionale NRK Karl Klungland, il leader di Søgne Dykkerklubb, il club subacqueo della città di Søgne.Klungland ha sostenuto che al tempo si riteneva che le bombe non si sarebbero mai più ritrovate, e quindi vennero scaricate in mare, senza grande rispetto non solo per l’ambiente, ma anche facendo male i conti con il fondale, che si presumeva profondo, come nella discarica che si trova più est, dove la profondità arriva fino a 200 metri.Il capitano Wiggo Korsvik, del quartier generale operativo delle forze armate a cui è stato denunciato il ritrovamento, ha confermato che non si era a conoscenza che in quella zona vi fossero state depositate bombe e che, anzi, qualcuno in passato forse ha agito con troppa sufficienza, se non addirittura dolo.Dopo la guerra, grandi quantità di munizioni ed esplosivi furono distrutte in Norvegia, una nazione che vide aspri combattimenti e guerriglia. La maggior parte venne liquidata in mare, con l'idea che l'acqua salata avrebbe reso innocue le testate. Tuttavia, l'effetto sull'ecosistema non è stato preso in considerazione.Potrebbe quindi diventare appropriato far esplodere o rimuovere le bombe, a seconda di ciò che è meglio per l'ambiente, ha riflettuto Korsvik, il quale ritiene che il pericolo in sé di esplosioni sia piuttosto basso, anche se non è chiaro cosa potrebbe succedere se malauguratamente un’ancora pesante dovesse centrare in pieno uno degli ordigni.

norvegia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, norvegia