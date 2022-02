https://it.sputniknews.com/20220218/lugansk-lesercito-ucraino-ha-condotto-altri-due-attacchi-di-mortaio-contro-la-lpr-dopo-mezzanotte-15159839.html

Lugansk, l'esercito ucraino ha condotto altri due attacchi di mortaio contro la LPR dopo mezzanotte

L'esercito ucraino ha sparato due colpi di mortaio contro l'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk da mezzanotte. I mortai sono vietati dagli accordi di... 18.02.2022, Sputnik Italia

Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno bombardato la Repubblica Popolare di Lugansk 29 volte, anche con l'uso di armi pesanti, ha osservato la missione dell’autoproclamata repubblica presso il JCCC che ha aggiunto che l'esercito ucraino ha utilizzato sistemi di artiglieria da 122 millimetri, mortai di grosso calibro e missili guidati anticarro.Giovedì, la situazione è peggiorata nella regione del Donbass quando la milizia della Repubblica popolare di Lugansk ha accusato l'esercito ucraino di aver violato il cessate il fuoco e di aver sparato colpi di mortaio.Il conflitto nel Donbass tra il governo ucraino e le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk è in corso dal 2014.Gli accordi di Minsk, volti a trovare una soluzione politica al conflitto, sono stati negoziati dal cosiddetto ‘gruppo Normandia’, composto dai leader di Francia, Germania, Russia e Ucraina, nel febbraio 2015. L'accordo non è stato finora attuato e continuano ancora sporadici scontri. Mosca ha ripetutamente affermato che Kiev non sta rispettando tali accordi e sta ritardando i negoziati per risolvere il conflitto.

