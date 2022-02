https://it.sputniknews.com/20220218/lavrov-incontrera-blinken-la-prossima-settimana-15179988.html

Lavrov incontrerà Blinken la prossima settimana

Lavrov incontrerà Blinken la prossima settimana

L'ultima volta i capi della diplomazia di Mosca e Washington si erano seduti attorno ad un tavolo lo scorso 21 gennaio. 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T23:30+0100

2022-02-18T23:30+0100

2022-02-18T23:30+0100

mondo

russia

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/15073134_0:93:3310:1955_1920x0_80_0_0_a0e47de15030159caf50b23cb2abd5ef.jpg

Il ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov e il suo omologo americano, Antony Blinken, terranno un nuovo colloquio la prossima settimana.Lo ha riferito in serata la portavoce della Casa Bianca, Jane Psaki, nel corso del briefing giornaliero con la stampa, indicando come data dell'incontro il 23 febbraio.La notizia è stata in seguito confermata dallo stesso presidente americano, Joe Biden, il quale ha però chiarito che il summit bilaterale dovrebbe tenersi il giorno successivo, ovvero giovedì 24 febbraio.Tensioni sull'Ucraina ed espansionismo NatoNegli ultimi mesi, l'Occidente e l'Ucraina hanno accusato la Russia di un accumulo di truppe vicino al confine ucraino in presunta preparazione di un'invasione. Mosca ha negato queste accuse, affermando più volte di non minacciare nessuno e allo stesso tempo esprimendo piuttosto forti preoccupazioni per l'attività militare della NATO vicino al confine russo, che considera una minaccia per la sua sicurezza nazionale. Mosca ha anche affermato che la Russia ha il diritto di spostare truppe all'interno del proprio territorio.La possibile adesione dell'Ucraina alla NATO rimane una questione molto spinosa nelle relazioni tra la Russia e l'alleanza. Mosca in precedenza aveva offerto proposte di garanzia di sicurezza per la NATO e gli Stati Uniti, suggerendo limiti al dispiegamento di truppe e missili e suggerendo che il blocco smettesse di espandersi vicino ai confini della Russia. Ma l'alleanza ha sottolineato che manterrà le sue politiche di "porte aperte".

https://it.sputniknews.com/20220218/biden-sicuro-la-russia-ha-gia-deciso-di-invadere-lucraina-15179482.html

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia, usa