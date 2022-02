https://it.sputniknews.com/20220218/inventato-un-additivo-che-rende-qualsiasi-superficie-antibatterica-15163148.html

Inventato un additivo che rende qualsiasi superficie antibatterica

Maniglie, schermi, sedili, cellulari, scorrimano, pulsanti e qualsiasi oggetto ad uso condiviso e ad alto contatto potrà essere ‘igienizzato’ in modo pressoché permanente, grazie al nuovo additivo ideato dagli scienziati del KIMS, sostiene il professor Chang Su Kim, che dirige il dipartimento di nano e biotecnologie dell’Università, finanziato direttamente dal Ministero delle Scienze del paese asiatico.Tradizionalmente, le superfici ad alto contatto sono rivestite con pellicole antibatteriche, per aiutare a mitigare la trasmissione delle infezioni. Tuttavia, tali strati hanno vita breve e perdono efficacia piuttosto rapidamente, perché troppo sottili e per via del fatto che si danneggiano con l’uso.Il nuovo additivo antibatterico del KIMS, invece, composto da ioni ad alto contenuto di metallo combinati a un composto di resine, può essere applicato a qualsiasi oggetto senza alterarne proprietà ottiche né termiche o meccaniche, portando le capacità antibatteriche addirittura al 99,99% con una semplice polimerizzazione a raggi ultravioletti, senza ulteriori lavorazioni e senza che sostanze tossiche vengano disperse.Quindi, una volta eventualmente perse per logorio le proprietà richieste, si può ripetere il processo di polimerizzazione.I ricercatori stanno ora lavorando per commercializzare questa tecnologia, promuovendola attraverso una società spin-off derivata dall’istituto di ricerca, con ottime speranze in buoni profitti, visto che la domanda, per ovvi motivi, in questi tempi di pandemia non dovrebbe mancare.

