https://it.sputniknews.com/20220218/incendio-a-bordo-della-nave-italiana-euroferry-olympia-con-237-passeggeri-nel-mar-ionio-15159632.html

Incendio a bordo della nave italiana Euroferry Olympia con 237 passeggeri nel Mar Ionio

Incendio a bordo della nave italiana Euroferry Olympia con 237 passeggeri nel Mar Ionio

Tre motovedette e tre rimorchiatori della guardia costiera sono stati inviati alla nave L'Euroferry Olympia in fiamme nel Mar Ionio. 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T06:30+0100

2022-02-18T06:30+0100

2022-02-18T06:30+0100

mondo

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/15159733_0:310:5760:3550_1920x0_80_0_0_558d85ea1052fbebb39002855ef1d947.jpg

Una nave da crociera italiana che trasporta 237 passeggeri e più di 51 membri dell'equipaggio è in fiamme al largo delle coste greche nel Mar Ionio, riferisce la France-Presse, citando le autorità portuali.L'Euroferry Olympia era in navigazione tra Igoumenitsa in Grecia e Brindisi in Italia. Conosciuta in passato come Transeuropa, l'Olympia è una nave del 1996 che offre servizio sulla popolare rotta tra l'Italia e la Grecia. Olympia ha una capacità di 558 passeggeri ed oltre 2000 metri di spazio per i veicoli.Secondo i media, tutti i passeggeri del traghetto hanno già evacuato la nave su scialuppe di salvataggio.La causa dell'incendio rimane sconosciuta. Non sono state segnalate vittime.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia