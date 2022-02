https://it.sputniknews.com/20220218/in-inghilterra-senza-internet-migliaia-di-persone-per-errore-nei-satelliti-starlink-di-elon-musk-15176110.html

In Inghilterra senza internet migliaia di persone per errore nei satelliti Starlink di Elon Musk

In Inghilterra senza internet migliaia di persone per errore nei satelliti Starlink di Elon Musk

Dopo che il razzo Falcon 9 ha messo in orbita un altro gruppo satellitare per internet a banda larga il 18 gennaio 2022, la SpaceX di Elon Musk ha superato la... 18.02.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito, un'interruzione di internet "critica" è "in corso" per la società satellitare di Elon Musk, Starlink, in Inghilterra. L'avviso è stato emesso alle 6.56 del 18 febbraio da Fing Internet Alert, poiché affermava che il problema era iniziato alle 00.50, in particolare a Londra. Non è stato chiarito quale potrebbe essere la fonte del problema. L'Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) stima che ci siano circa 27mila case e aziende nel Regno Unito che fanno affidamento sulla banda larga satellitare. Un razzo Falcon 9 è decollato dalla piattaforma di lancio presso il Kennedy Space Center per portare in orbita un altro lotto di satelliti per internet a banda larga il 18 gennaio di quest'anno. I 49 satelliti Starlink in questa missione portano il numero totale di satelliti lanciati dalla compagnia di Musk a 2.042, secondo l'astrofisico Jonathan McDowell. SpaceX ha attualmente l'approvazione della Federal Communications Commission statunitense (FCC) per schierare 4.408 satelliti in orbita terrestre bassa a un'altitudine di circa 550 chilometri. Ad oggi, ne ha lanciati più della metà, con la FCC che deve ancora dare il via libera per un'altra costellazione satellitare di nuova generazione. Elon Musk ha iniziato a distribuire il suo servizio Internet ai clienti nel 2021. Starlink costa 99 $ al mese, più apparecchiatura e router Wi-Fi per la connessione ai satelliti Starlink. Attualmente, Starlink, nato nel 2015, offre il servizio "Better Than Nothing Beta", suggerendo ai clienti che stanno ancora lanciando satelliti e che interruzioni occasionali sono inevitabili. Il beta test è disponibile per i clienti negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Germania, Portogallo, Danimarca, Austria, Francia, Paesi Bassi, Cile, Irlanda, Belgio e Svizzera.

