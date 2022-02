https://it.sputniknews.com/20220218/green-pass-crisanti-ora-via-le-restrizioni-tuteliamo-solo-i-fragili-15165557.html

Green pass, Crisanti: "Ora via le restrizioni, tuteliamo solo i fragili"

Per il virologo dell'Università di Padova è arrivato il momento di togliere le restrizioni, compreso l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche.

Il professor Andrea Crisanti non ha dubbi: “I casi diminuiscono grazie alla vaccinazione di massa”. Per questo, è il seguito del ragionamento, è il momento di togliere tutti i divieti, dal green pass alle mascherine nelle aule scolastiche.“Ora abbiamo la curva dei contagi in picchiata e milioni di immunizzati il cui livello di protezione, ora altissimo, decade con il tempo. Quindi è il momento giusto per avere il coraggio di dire basta alle restrizioni. Rinviando le riaperture di due mesi, passano altri sessanta giorni dall’infezione o dalla vaccinazione e le persone sono meno protette”, spiega l’infettivologo dell’Università di Padova al Giornale.Ma non si può puntare al 100 per cento di copertura vaccinale. L’obbligo vaccinale, secondo il professore, è arrivato troppo tardi: “È stato deciso per evitare l’affollamento delle terapie intensive nel momento del maggior picco, invece andava introdotto molti mesi fa”. Adesso, osserva, “l’impatto sulla platea degli irriducibili o degli scettici è nullo”.Detto questo, l’attuale situazione epidemiologica, per il virologo, consentirebbe un graduale ritorno alla normalità. Tra i passi che andrebbero fatti, secondo Crisanti, c’è quello della rimozione dell’obbligo di indossare la mascherina nelle aule. “La maggior parte dei ragazzi o è vaccinato o si è infettato”, ragiona l’esperto, e quindi possiede gli anticorpi contro il virus.Per questa categoria, il governo, secondo Crisanti, potrebbe prevedere una serie di misure di protezione, come “sostegni per tamponi molecolari e per assumere badanti” per tutti coloro che hanno diritto alla legge 104 e agevolazioni per accesso al lavoro a distanza.Insomma, per l’infettivologo bisogna approfittare dell'attuale congiuntura favorevole per riconquistare la normalità. Per il futuro, però, non si sbilancia. Siamo alla fine di questa ondata, ma non è escluso che nei prossimi mesi possano emergere altre varianti del virus.

