Green pass? Costa: lavoriamo per chiuderlo definitivamente

Abolire in via definitiva il green pass “è un’ipotesi su cui stiamo ragionando”, ha riferito il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, parlando a Radio 24. 18.02.2022, Sputnik Italia

“Credo che fortunatamente ormai da parecchi giorni i dati relativi alla pandemia siano dati positivi che mettono in evidenza anche un allentamento della pressione sui nostri ospedali e questo è certamente l’elemento più positivo oltre che la riduzione dei contagi”.Detto ciò, “è chiaro che andremo verso quella direzione (l’abolizione del green pass - ndr) e io credo che con la fine dello stato d'emergenza sicuramente inizierà una fase nuova che sarà messa in evidenza da un allentamento delle misure restrittive” adottate per contrastare la pandemia in questi ultimi due anni.Le nuove scadenze del certificatoDal 1° febbraio ci saranno due binari diversi per chi possiede il green pass base e per chi, invece, ha quello rafforzato.Super green pass:Green pass base:Ecco intanto i paesi europei dove i cittadini non lo devono mostrare più.

