Gran Bretagna, a 30 anni hai i capelli bianchi? Tingili o ti licenzio

E' questo quanto si è sentita dire dal suo capo una giovane donna, rimasta anonima, nel Regno Unito. 18.02.2022, Sputnik Italia

"Non è professionale nè tantomeno igienico", con queste parole il capo della ditta in cui lavora si è rivolto ad una sua giovane impiegata di appena 30 anni.La donna, scioccata e furiosa per l'accaduto, come ci riferisce il Mirror, ha rivolto ai social la propria disperazione per trovare conforto e sostegno.Per poi ricordare che le cose invece che fermarsi a quel primo, ed inopportuno, scambio di battute sono continuate nei giorni seguenti quando il capo è arrivato a minacciare la donna di licenziamento se non avesse iniziato a tingersi i capelli.

