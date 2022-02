https://it.sputniknews.com/20220218/giorgia-meloni-a-bettini-per-noi-consensi-crescenti--la-democrazia-15175371.html

Giorgia Meloni a Bettini: "Per noi consensi crescenti? È la democrazia"

Giorgia Meloni a Bettini: "Per noi consensi crescenti? È la democrazia"

“Secondo esponenti del Pd come Bettini, il consenso crescente degli italiani verso Fratelli d’Italia è un "campanello d'allarme". No cari compagni, si chiama... 18.02.2022, Sputnik Italia

Ha risposto in questi termini Giorgia Meloni su twitter a Goffredo Bettini (Partito Democratico) che ha chiesto, a distanza, a Matteo Salvini di arginare l’avanzata della Meloni in qualche maniera.La risposta della Meloni è dovuta ad una intervista a Goffredo Bettini pubblicatada Il Foglio, in cui questi lascia intendere che è in atto nel Partito Democratico una strategia politica perché definitivamente in panchina Fratelli d’Italia con le sue idee.La mente è lo stesso Bettini, appoggiato da Dario Franceschini attuale ministro della Cultura, argomentail Secolo d’Italia con l’aggiunta di altri esponenti di peso del Pd come Zingaretti e il ministro del Lavoro Andrea Orlando.E Bettini lo rivendica esplicitamente quando parla della legge elettorale:“Non mi permetto di dare lezioni, ma mi sembra che (Salvini, ndr) abbia due strade. Una tattica: presentarsi con l’attuale schema. Un’altra è strategica: arginare la forza della Meloni e autonomizzarsi”, afferma Bettini nell’intervista.Bettini ha paura di Giorgia Meloni, perché “mai un partito di destra si era avvicinato al 20%” come Fratelli d’Italia. E in effetti i sondaggi stanno lì a dire che almeno nelle intenzioni di voto sono il secondo partito del paese.Meloni l’illiberale afferma Bettini, una donna da fermare perché il consenso attorno al suo partito “è un campanello d’allarme”.Per carità, non è una questione di fascismo perché si tratta di una polemica “stantia”, per Bettini, tuttavia la Meloni “si rifà a concetti illiberali”.Il sogno di Bettini? Nel dopo Mario Draghi, al termine delle elezioni politiche del 2023, serve la Lega di Matteo Salvini in un patto di governo con tutto il centrosinistra.

