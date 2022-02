https://it.sputniknews.com/20220218/elon-musk-cancella-da-twitter-il-meme-in-cui-paragona-trudeau-a-hitler-15159961.html

Elon Musk cancella da Twitter il meme in cui paragona Trudeau a Hitler

Elon Musk cancella da Twitter il meme in cui paragona Trudeau a Hitler

Elon Musk, a sostegno della manifestazione dei camionisti, aveva paragonato Justin Trudeau al leader nazista Adolf Hitler pubblicando un commento tweet con un... 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T07:25+0100

2022-02-18T07:25+0100

2022-02-18T07:27+0100

mondo

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/10511552_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_3b01b562d4974f0771e043b1c604168d.jpg

Il magnate della tecnologia ha espresso il suo sostegno al cosiddetto Canadian Freedom Convoy, organizzato da camionisti e altri manifestanti canadesi in opposizione agli obblighi vaccinali anti COVID-19.Il tweet è stato pubblicato come reazione a un rapporto del sito CoinDesk in cui si affermava che le autorità canadesi avessero vietato a tutte le istituzioni finanziarie di condurre transazioni su 34 portafogli crittografici che avevano ricevuto donazioni per i camionisti.Musk ha pubblicato una foto del dittatore nazista dove si legge: "Smettila di paragonarmi a Justin Trudeau. Avevo un budget", secondo uno screenshot del post rimosso.Alcuni utenti hanno affermato che il confronto fosse quantomeno di "cattivo gusto" mentre L'American Jewish Committee, il Comitato Ebraico Americano, ha dichiarato che condanna ufficialmente il tweet affermando che "Musk ha esercitato un giudizio estremamente scarso invocando Hitler per fare colpo sui social media" e lo ha invitato a scusarsi.Il post si è aggiunto a una serie di tweet di Musk sulla situazione tesa in Canada. Domenica, Musk ha risposto a un tweet allegando un video dei manifestanti a Ottawa, scrivendo: "Sembrerebbe che la cosiddetta 'minoranza marginale' sia in realtà il governo".Il commento si riferiva a una precedente dichiarazione di Trudeau in cui il primo ministro affermava che i manifestanti costituissero una "piccola minoranza marginale" con "punti di vista inaccettabili".In un altro tweet di domenica, apparentemente in merito alla protesta, Musk aveva pubblicato un'altra foto controversa rappresentate la copertina photoshoppata di un libro, anch’essa con protagonista Hitler, in cui era scritto "Tutti quelli che non mi piacciono sono Hitler" e commentando: "Così tanti Hitler!".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, elon musk