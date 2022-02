https://it.sputniknews.com/20220218/draghi-convoca-un-vertice-di-governo-uniti-altrimenti-non-si-va-avanti-15161341.html

Draghi convoca un vertice di governo: uniti altrimenti “non si va avanti”

Dopo essere stato a colloquio al Colle con il presidente della Repubblica, Draghi convoca il vertice di governo, questo dopo che l’esecutivo, la notte scorsa... 18.02.2022, Sputnik Italia

Mario Draghi, di ritorno da Bruxelles, prima incontra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Colle, poi, dopo che la scorsa notte l’esecutivo si è trovato in minoranza per ben quattro volte nelle votazioni sul Milleproroghe, convoca le forze di maggioranza, per un serrare i ranghi generali, in vista dell’emanazione del decreto Bollette, previsto, a quanto pare, per oggi pomeriggio.L’incontro a Palazzo Chigi con i capodelegazione delle forze di maggioranza e il richiamo all’unità è propedeutico alla votazione del decreto Bollette, previsto, a quanto pare, per oggi pomeriggio e che dovrebbe prorogare le misure su oneri di sistema e iva al secondo trimestre. Draghi non vorrebbe vedere il governo andare in difficoltà, come successo la scorsa notte, quando ben quattro volte nelle votazioni sul Milleproroghe l’esecutivo è andato sotto.Non ci sono dichiarazioni ufficiali circa l’incontro, ma qualcosa è filtrato da uno dei presenti, che ha dichiarato, secondo indiscrezioni, che la riunione era "tutta politica" e non era tanto incentrata sui problemi energetici quanto sul Milleproroghe e sulla linea che deve essere adottata dai partiti di maggioranza, a cui Draghi avrebbe chiesto “compattezza”, sia in consiglio dei ministri sia in generale nella vita politica.

