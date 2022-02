https://it.sputniknews.com/20220218/draghi-apertura-di-putin-allaumento-delle-forniture-di-gas-per-litalia-15178418.html

Draghi: apertura di Putin all'aumento delle forniture di gas per l'Italia

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato di aver ricevuto assicurazioni dal presidente russo Vladimir Putin della sua disponibilità ad aumentare... 18.02.2022, Sputnik Italia

"Putin ha accennato alla possibilità di continuare a garantire le fornitura di gas all'Italia e di aumentarla se necessario. Questo va considerato anche alla luce degli impegni e delle relazioni con gli alleati e degli effetti delle sanzioni. È un impegno che apprezzo molto, ma ad oggi rimane solo un impegno", ha detto Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm, riferendosi alla telefonata con il presidente russo Vladimir Putin.Tensioni su Ucraina e posizione italianaMario Draghi ha rilevato l'unità dei Paesi della Nato sulla crisi ucraina, sottolineando come Roma spinga per il dialogo e la ricerca di una soluzione diplomatica e condanni senza riserve un'eventuale atto di forza.Relativamente alle sanzioni, ha rilevato l'esposizione e la dipendenza dell'Italia dalle forniture di gas russo, sostenendo che le sanzioni, se verranno introdotte per l'eventuale escalation militare in Ucraina da parte di Mosca, dovranno essere "efficaci" ma allo stesso tempo "sostenibili".Ieri era stato riferito da Bloomberg che su iniziativa italiana in Paesi europei discutono un'eventuale esclusione del settore energetico dal pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa in caso di invasione dell'Ucraina.

