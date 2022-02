https://it.sputniknews.com/20220218/donbass-esercito-ucraino-bombarda-la-dnr-con-artiglieria-vietata-da-accordi-di-minsk-15177724.html

Donbass, esercito ucraino bombarda la DNR con artiglieria vietata da accordi di Minsk

Le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco sulla periferia della città di Gorlovka, controllata dall'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, colpendo... 18.02.2022, Sputnik Italia

A riferire della violazione del cessate il fuoco da parte di Kiev è stato un rappresentante della DNR presso il centro congiunto di monitoraggio (JCCC).In seguito è stato precisato che in totale sono state sparate 20 mine calibro 120 mm e 27 mine calibro 82 mm.Ruslan Yakubov, capo dell'ufficio della DNR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del cessate il fuoco (JCCC), ha riferito a Sputnik che Kiev sta violando gli accordi di Minsk utilizzando mortai e artiglieria. Il rappresentante della Milizia popolare della DPR ha sottolineato che il dispiegamento di artiglieria delle Forze armate ucraine, proibita dagli accordi di Minsk e situata in posizioni vicine agli insediamenti del Donbass, indica i preparativi per una soluzione militare.Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov afferma che Kiev non prevede azioni militari e operazioni militari e ha ribadito che l'Ucraina intende agire unicamente sul fronte politico-diplomatico.In precedenza, i leader di DNR e della LNR hanno annunciato l'evacuazione temporanea dei cittadini delle Repubbliche nella regione di Rostov, in Russia, in virtù dell'incombente minaccia di invasione da parte dell'Ucraina.L'evacuazione riguarda in misura maggiore la popolazione civile e soprattutto donne, bambini e anziani.

