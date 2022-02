https://it.sputniknews.com/20220218/covid-sono-ancora-5-milioni-gli-italiani-senza-vaccino-15176745.html

Covid: sono ancora 5 milioni gli italiani senza vaccino

Sono 5 milioni gli italiani che non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino e tra questi ben 1,3 milioni sono over 50. 18.02.2022, Sputnik Italia

coronavirus in italia

italia

Sono stati resi noti i dati sulla vaccinazione anti Covid-19 in Italia, ad oggi sono 5 milioni gli italiani sopra i cinque anni che non sono ancora stati vaccinati nemmeno con una dose, e ben 1,3 milioni di questi (un quinto) sono over 50.Il dato di settimana scorsa ci dava 5,3 milioni di non vaccinati con 1,4 milioni di over 50.Piano piano quindi scende sempre di più il numero delle persone non vaccinate, dall'analisi risulta che la fascia d'età con il più alto numero di non vaccinati è quella tra i 5 e gli 11 anni con 1.682.387 di bambini non ancora vaccinati, circa il 46% degli appartenenti alla fascia pediatrica.La campagna vaccinale in ItaliaLa quota di persone che hanno completato il ciclo vaccinale viaggia verso il 90% della platea maggiore di 12 anni. In base ai dati della struttura commissariale, aggiornati alle 08:26 di venerdì 18 febbraio, sono in tutto 132.777.809 le dosi somministrate nella campagna di vaccinazione nazionale.Nel dettaglio, in 49.224.649 hanno ricevuto almeno una dose, pari al 91,14% della popolazione over 12, mentre 47.979.741 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'88,84% della platea.Il 93,79 % della platea ha ricevuto almeno una dose di vaccino o è guarito da meno di sei mesi.

