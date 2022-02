https://it.sputniknews.com/20220218/covid-iss-ancora-in-calo-sia-lincidenza-dei-casi-sia-lindice-rt-15161709.html

Covid, Iss: ancora in calo sia l’incidenza dei casi sia l'indice Rt

Covid, Iss: ancora in calo sia l’incidenza dei casi sia l'indice Rt

Pubblicati i dati del consueto monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute, si confermano in calo sia l’incidenza dei casi di Covid-19 sia l'indice di... 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T09:36+0100

2022-02-18T09:36+0100

2022-02-18T09:44+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/14575025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_535818c8b63779273c5da7e5b1534036.jpg

Come di consueto, sono stati pubblicati i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute. Il primo dato che salta all’occhio è la diminuzione dell'incidenza dei casi di Covid-19 e dell'indice di trasmissibilità Rt, in rapporto al precedente monitoraggio.Nel dettaglio, nel periodo preso in esame dall’11 febbraio al 17 febbraio, in Italia l’incidenza dei casi da Covid-19 scende a 672 ogni 100.000 abitanti, nel precedente monitoraggio, dal 4 al 10 febbraio, i dati rilevavano un’incidenza pari a 962 ogni 100.000 abitanti.Per quanto riguarda invece l’indice di trasmissibilità Rt, il periodo preso in esame va dal 26 gennaio all’8 febbraio, e l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (all’interno dell'intervallo da 0,72 a 0,88), anche lui in diminuzione in rapporto alla settimana precedente, in cui era allo 0,89, comunque al di sotto della soglia epidemica.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia