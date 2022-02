https://it.sputniknews.com/20220218/covid-cinema-allarme-sale-gia-in-500-hanno-chiuso-15172738.html

Covid: cinema, allarme sale, già in 500 hanno chiuso

A lanciare il grido d’allarme è il presidente dell’Anec, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema. 18.02.2022, Sputnik Italia

Mario Lorini, presidente dell'Anec, lancia stamani un grido dall’arme in rappresentanza di tutti gli esercenti di sale cinematografiche.La pandemia ha duramente colpito i cinema ed ora l’associazione che riunisce gli esercenti è sul piede di guerra, sente la necessità di una normalizzazione atta a sostenere il settore che già era stato duramente colpito dalla norme anti covid, e che si trova ora a far fronte anche ad altre nuove e drammatiche problematiche come l’aumento triplicato del costo energetico, una certa qual disattenzione da parte delle istituzioni, ed infine la feroce concorrenza delle piattaforme di streaming.Negli ultimi due anni si è registrata una diminuzione dell’80% del pubblico nelle sale cinematografiche.

