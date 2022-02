https://it.sputniknews.com/20220218/correre-allindietro-e-un-modo-insolito-per-perdere-peso-15156489.html

Correre all'indietro: un modo insolito per perdere peso

Sembra insolito, ma correre all'indietro ha una serie di benefici per la salute, tra cui un consumo calorico più efficiente e il dimagrimento. 18.02.2022, Sputnik Italia

L'istruttrice di fitness Fiona Hawker ha riferito ad Express Health che correre all'indietro può essere un modo insolito, ma efficace per sbarazzarsi dei chili superflui. Ha notato che la corsa "tradizionale" è una forma di esercizio che brucia più calorie rispetto, ad esempio, alla camminata. Inoltre, è provato che fare jogging regolarmente può ridurre il rischio di malattie cardiache o diabete di tipo 2.Quando una persona corre all'indietro, però, alcuni degli effetti della corsa sono migliorati.Secondo l'istruttrice di fitness, questo tipo di corsa amplifica il consumo di calorie, poiché una persona che corre al contrario ha bisogno di circa il 30% in più d'energia, rispetto a una corsa normale.Secondo l'esperta, questa forma di esercizio può migliorare il funzionamento del cuore e dei polmoni, oltre a migliorare la capacità di controllare il corpo, mantenerne l'equilibrio e una buona postura.Allo stesso tempo, per correre "nella direzione opposta" è importante assicurarsi di non imbattersi in ostacoli. L'allenatrice ha consigliato di iniziare sul tapis roulant e senza correre, camminando soltanto all'indietro, aumentando gradualmente il ritmo fino ad arrivare a correre.

