https://it.sputniknews.com/20220218/coldiretti-record-storico-per-lexport-agroalimentare-italiano-nel-2021-15173199.html

Coldiretti: record storico per l’export agroalimentare italiano nel 2021

Coldiretti: record storico per l’export agroalimentare italiano nel 2021

Fa segnare un aumento del 9%, con un giro d’affari pari a 52 miliardi, il dato riguardante l’export agroalimentare nell’anno 2021 secondo l’analisi della... 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T18:05+0100

2022-02-18T18:05+0100

2022-02-18T18:05+0100

italia

coldiretti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/301/64/3016484_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_7910aaed55ea6a88077a540fe04f1aa9.jpg

Fanno segnare un record storico i dati rilevati da Coldiretti sui nuovi Istat definitivi relativi al commercio estero nel 2021, si è di fronte un aumento del 9% rispetto all’anno precedente nei dati sull’esportazione agroalimentare ed ad un giro d’affari pari a 52 miliardi.In testa alla classifica delle esportazioni si posizione il vino che nel 2021 sfonda per la prima volta il muro dei 7 miliardi di euro, e per la prima volta si assiste al boom relativo alla richiesta di spumanti italiani in aumento del 23%.Tra i paesi maggiormente importatori di prodotti agroalimentari italiani troviamo al primo posto la Germania (+9%), seguita in seconda posizione dagli Stati Uniti (+15%), e sul terzo gradino del podio la Francia (+8%). Da segnalare il +16% relativo al mercato russo ed il +27% per quello cinese.Infine il presidente di Coldiretti Ettore Prandini sottolinea infine l’importanza attraverso il Pnrr di modernizzare ed ottimizzare la logistica nazionale per far fronte anche ai rincari energetici che stanno colpendo il paese e che, attraverso il caro carburanti, riducono la competitività delle imprese Made in Italy sui mercati esteri.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coldiretti