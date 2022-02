https://it.sputniknews.com/20220218/ce-una-gioconda-a-montecitorio-ma-vittorio-sgarbi-stronca-le-speranze-15162024.html

C’è una Gioconda a Montecitorio! Ma Vittorio Sgarbi stronca le speranze

Che Leonardo Da Vinci segretamente abbia realizzato una seconda Gioconda e che infine questa sia segretamente approdata a Montecitorio, la sede della Camera... 18.02.2022, Sputnik Italia

Così hanno voluto credere a Montecitorio coloro i quali hanno ritrovato una tela apparentemente raffigurante la Gioconda dipinta da Leonardo Da Vinci.A deludere le speranze di tutti ci ha pensato il critico d’arte e deputato Vittorio Sgarbi, che con un comunicato stampa ha chiuso la questione, e anche in modo a dir poco lapidario:“Macché seconda Gioconda! È solo una modesta tela!”.Per Vittorio Sgarbi, quella che è stata ritrovata a Montecitorio è “roba da arredamento confusa da menti ottenebrate”.Vittorio Sgarbi ha visto la tela e dopo la valutazione ha smentito ogni altra ricostruzione storica:“L’eccitazione di menti ottenebrate ha evocato con grande suggestione magazzini, depositi, polvere, evitando l’unica parola pertinente: arredamento! E cioè quello che solitamente, provenendo dai depositi di un museo (in questo caso dalla Galleria Nazionale Borghese) viene chiesto, a partire dalla Camera e dal Senato, e poi da ambasciate e prefetture, per arredare sale aperte al pubblico, come da anni è Montecitorio”, aggiunge Sgarbi.Quindi al Senato e alla Camera si trovano solo dipinti da arredamento e di basso valore, e Sgarbi aggiunge:“Tutto quello che meritava di essere restituito ai musei, lo è stato nei decenni scorsi attraverso una commissione che io ho guidato. Quello che è rimasto, ad eccezione di un Ratto d’Europa di Giandomenico Ferretti, di troppe grandi dimensioni, è stato restituito ai musei”.Ed infine Sgarbi fornisce la collocazione storica della Gioconda di Montecitorio:“La copia di Leonardo, dipinta almeno 70 anni dopo la sua morte, non ha alcun valore artistico e indica soltanto la fortuna dell’opera, come le innumerevoli copie di grandi maestri. Tanto rumore per nulla”.

