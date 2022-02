https://it.sputniknews.com/20220218/caro-energia-1-agricoltore-su-3-deve-rinunciare-ai-raccolti-15165841.html

Caro energia, 1 agricoltore su 3 deve rinunciare ai raccolti

Lo afferma un'indagine della Coldiretti. C'è il rischio che aumenti la dipendenza dall'estero. 18.02.2022, Sputnik Italia

Non sono confortanti i dati appena pubblicati da un'indagine della Coldiretti, insieme all'Istituto Ixe. A causa della crisi energetica, quasi un agricoltore italiano su 3 (il 30%) sarà costretto a ridurre la produzione del proprio raccolto.I dati parlano chiaro: è previsto un aumento fino al 50 % del prezzo del gasolio, necessario per operazioni come l'estirpatura o la semina. Inoltre, il prezzo dei concimi è aumentato del 143% e adesso l'urea è passata dal costare 350 euro a 850 euro per tonnellata. La produzione del grano costerà 400 euro ad ettaro in più. In generale la produzione vivrà un aumento dei costi insostenibile, compreso in termini di imbalallaggi e costo trasporti.Ieri, in Lombardia, sono scesi in piazza migliaia di agricoltori. "I forti rincari di tutte le materie prime stanno colpendo in modo duro e trasversale tutto il sistema agricolo", ha dichiarato il vicepresidente di Coldiretti Lombardia Paolo Carra: "Molti agricoltori stanno rinunciando alle concimazioni sui frumenti e questo si tradurrà in una raccolta più bassa".Gli agricoltori lombardi, responsabili del 46% della produzione di latte su base italiana, chiedono un concreto un aiuto coi fondi del Pnrr. Infatti, come ha specificato Carra, la riduzione della produzione nazionale dei raccolti potrebbe portare a una conseguenza non certo positiva per la nostra economia; la dipendenza dall'estero. È per questo che il presidente della Coldiretti, Ettore Prandi, ha messo al centro la necessità del Pnrr: "È fondamentale per affrontare le sfide della transizione energetica e digitale e noi siamo pronti per rendere l’agricoltura protagonista utilizzando al meglio gli oltre 6 miliardi di euro a disposizione per superare le fragilità presenti".

