Canada, arrestato l'organizzatore della protesta dei "convogli della libertà"

Secondo la CBC, la polizia di Ottawa ha arrestato Chris Barber, uno degli organizzatori chiave delle proteste anti-Covid legate ai convogli della libertà.Barber è stato visto in manette non lontano da Parliament Hill, scortato da due agenti di polizia.Secondo il canale televisivo, l’uomo si trova ora nella locale stazione di polizia e si prevede che dovrà affrontare accuse con strascichi penali. Barber, con Tamara Lich e Benjamin Dichter, è tra i principali organizzatori delle manifestazioni e una causa verso quest'ultimo era stata precedentemente intentata presso la Corte Superiore dell'Ontario, a causa del rumore emesso dai clacson che inondavano il centro di Ottawa.Secondo CTV, oltre a Barber la polizia ha arrestato molti altri manifestanti.L'ondata di proteste in tutto il Canada è iniziata a metà gennaio, quando migliaia di camionisti e altri manifestanti si sono diretti verso Ottawa per esprimere la loro forte opposizione all’obbligo di vaccinazione per i camionisti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Canada. Da allora, la protesta si è evoluta in una manifestazione anti-governativa e vari gruppi si sono uniti in opposizione al primo ministro Justin Trudeau.Il governo Trudeau ha condannato le proteste pacifiche in Canada, definendole come "illegali" e "un'occupazione", e si è dotato di ulteriori poteri per affrontare le proteste sia nella capitale nazionale che in tutto il Paese, questo tra critiche diffuse non solo in Canada, ma anche all'estero.

