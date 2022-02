https://it.sputniknews.com/20220218/broccoli-alimento-ideale-contro-la-pressione-alta-e-per-diminuire-il-rischio-di-ictus-15169059.html

Broccoli, alimento ideale contro la pressione alta e per diminuire il rischio di ictus

Broccoli, alimento ideale contro la pressione alta e per diminuire il rischio di ictus

Il Journal of the American Medical Association elenca i broccoli come uno dei migliori alimenti per proteggersi dal rischio ictus. 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T23:02+0100

2022-02-18T23:02+0100

2022-02-18T23:02+0100

salute

benessere

medicina

alimentazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/765/87/7658767_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_9e2c1e3e25253aaf647cd1560e8192b9.jpg

L'ictus non è sempre prevenibile, ma alcuni cambiamenti nello stile di vita possono ridurne il rischio. Per una maggiore protezione del cervello dal rischio ictus, medici e ricercatori raccomandano di seguire un regime alimentare sano. Secondo l'associazione degli ictus (SA), fumare, bere alcolici o la sedentarietà possono aumentare il rischio di ictus, insieme a pressione alta, fibrillazione atriale, diabete o chili in eccesso. A sua volta, una dieta sana può ridurre il rischio di diabete, cancro e malattie cardiovascolari.Il Journal of American Medical Association elenca i broccoli come uno dei migliori alimenti per limitare il rischio ictus. Gli scienziati affermano che i broccoli sono particolarmente ricchi di un amminoacido come l'acido glutammico.Uno studio della Northwestern University di Chicago ha scoperto che una maggiore assunzione di acido glutammico nella dieta è associata a una pressione sanguigna più bassa. Proprio l'ipertensione è il fattore di rischio più significativo per l'ictus, sia negli uomini che nelle donne, ricordano i medici.

https://it.sputniknews.com/20220210/una-particolare-fibra-risulta-molto-efficace-contro-la-pressione-alta-15036105.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute, benessere, medicina, alimentazione