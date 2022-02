https://it.sputniknews.com/20220218/brigitte-macron-transgender-lei-non-ci-sta-e-denuncia-due-donne-per-diffusione-di-notizie-false-15171142.html

Brigitte Macron transgender, lei non ci sta e denuncia due donne per diffusione di notizie false

Brigitte Macron transgender, lei non ci sta e denuncia due donne per diffusione di notizie false

18.02.2022

Brigitte Macron ha denunciato alla Corte di giustizia di Parigi le due donne che avevano diffuso in rete false notizie, sostenendo che la Première Dame fosse in realtà una donna transgender, è quanto si è appreso oggi da fonti giudiziarie che hanno confermando le informazioni rilasciate dal canale televisivo francese M6.La prima udienza del processo sarà fissata per mercoledì il 15 giugno davanti alla 17a camera del tribunale di Parigi, ha fatto sapere invece l'AFP.Non si sa ancora molto sull'identità delle due donne incriminate, secondo la stampa francese una verrebbe presentata come una medium, mentre l’altra come una giornalista indipendente.Sempre secondo Liberation, si ritiene che dietro le autrici si nascondano in realtà "profili ostili a Macron, di ambienti vicini all'estrema destra e ai no-vax".

