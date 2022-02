https://it.sputniknews.com/20220218/afghanistan-morto-il-bambino-caduto-nel-pozzo-15162429.html

Afghanistan, morto il bambino caduto nel pozzo

Afghanistan, morto il bambino caduto nel pozzo

Il piccolo aveva 9 anni ed era caduto in un pozzo due giorni fa. Solo due settimane fa la tragedia del marocchino Ryan aveva commosso il mondo. 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T11:17+0100

2022-02-18T11:17+0100

2022-02-18T11:17+0100

afghanistan

tragedia

bambino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/10528158_0:166:3500:2135_1920x0_80_0_0_2f0abc9080fd86548c8058e43ae423c4.jpg

I soccorritori hanno lavorato giorno e notte per salvare il piccolo, ma non è servito. Il piccolo Haidar, 5 anni, è morto due giorni dopo essere caduto in un pozzo nel villaggio di Shokak, nel sud-est dell'Afghanistan. Precedentemente alla notizia della morte del piccolo, alcuni funzionari talebani* avevano pubblicato dei video che lasciavano ben sperare sulla riuscita dei soccorsi. Infatti, Haidar, nel video, riusciva a muovere le braccia e a comunicare col padre, che cercava di rincuorare il suo piccolo.Questa mattina Anas Haqqani, uno dei membri del governo talebano, ha twittato: "Haidar ci ha lasciato per sempre. Questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese".La storia di Haidar rimanda ad un'altra simile tragedia avvenuta in Marocco solo due settimane fa. La morte del piccolo Ryan, caduto in un pozzo profondo 32 metri, fece il giro di tutto il mondo. Anche in quel caso, i soccorritori provarono a scavare un pozzo parallelo, ma il piccolo fu estratto dal pozzo già senza vita.*Organizzazione soggetta a sanzioni ONU per attività terroristiche

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, tragedia, bambino