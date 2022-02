https://it.sputniknews.com/20220218/20-consigli-enea-per-risparmiare-sulla-bolletta-e-aiutare-lambiente-15164892.html

20 consigli Enea per risparmiare sulla bolletta e aiutare l’ambiente

20 consigli Enea per risparmiare sulla bolletta e aiutare l’ambiente

In occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico del 18 febbraio, l’Enea ha pubblicato una guida con 20 consigli per aiutare gli italiani a... 18.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-18T21:42+0100

2022-02-18T21:42+0100

2022-02-18T21:42+0100

risparmio

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/752/23/7522341_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7b688aa253e883e5450d188049387b34.jpg

La guida al risparmio energetico realizzata da Enea è una semplice infografica con consigli rapidi da memorizzare ed applicare, accompagnata da icononografie sintetiche e di facile comprensione.Ecco alcuni dei consigli presi dal decalogo del risparmio energetico di Enea.20 consigli Enea per risparmiare sulla bollettaTra i primi consigli troviamo quello di utilizzare il più possibile lampadine a LED, perché sono quelle che garantiscono il maggiore risparmio energetico in termini di consumi, ma anche di durata. Un LED a luce bianca dura fino a 15mila ore, contro le 7.500 delle lampadine fluorescenti.Al secondo posto troviamo la coibentazione dell’abitazione. Tappare gli spifferi può essere un inizio, ma fare lavori di ristrutturazione, applicando il cappotto termico all’edificio, offre il massimo del risparmio per i prossimi decenni. Le dispersioni si riducono del 40-50%. Anche il tetto e il soffitto andrebbero isolati per un surplus di risparmio.Per quanto riguarda i serramenti, il consiglio è di utilizzare quelli con doppi vetri, se non addirittura con doppia camera contenente argon. Le tapparelle? Sarebbe meglio evitarle, altrimenti assicurarsi di un'efficace coibentazione dei cassonetti. Ideali la notte le schermature davanti alle finestre, come tende pesanti.Al bagno caldo è meglio preferire una doccia, per una riduzione sensibile nel consumo di litri d’acqua. Attenzione ai tempi di permanenza sotto la doccia, però. Meglio chiudere l’acqua mentre ci si insapona.Quando acquistiamo apparecchi elettronici, meglio quelli di classe energetica superiore e di classe A o A+ e oltre. Anche se sul momento costano di più, sul lungo periodo garantiscono una riduzione dei consumi anche del 40%, ripagando il maggior costo speso per l’elettrodomestico e alleggerendo la bolletta.Qui la guida dell'Enea completa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

risparmio, energia