“È qui la festa?”: mamma orso con due cuccioli si ‘imbuca’ a festa di matrimonio in India – Video

Imbucarsi ad una festa passando inosservati non deve essere difficile quando gli invitati sono tanti, ma non se sei un orso e te ne vai in giro con due...

Nel Chhattisgarh, Stato dell’India centrale, ad una festa di matrimonio ha fatto comparsa, proprio sul palco destinato ai novelli sposi, una mamma orso con i suoi due cuccioli a cavalcioni sulla schiena.Nel video la plantigrada è ripresa mentre passeggia tranquillamente sul palco e annusa in giro con i suoi piccoli in groppa, anch’essi incuriositi da quella concentrazione di attività umane.Con oltre 22.000 visualizzazioni e 181 retweet, il video è divenuto in breve tempo virale, suscitando numerose reazioni da parte degli internauti, indiani e non solo.Diversi hanno ironizzato sul fatto che l’animale sembrava essersi ‘imbucato’ alla festa, ma che non fosse molto abile a ‘passare inosservato’. Altri hanno chiesto se lo show facesse parte di ciò che prevedeva il programma sul palco o fosse qualcosa di più ‘improvvisato’.Alcuni, però, hanno voluto fare osservazioni meno divertite e si sono chiesti se fosse l’orsa ad aver invaso lo spazio degli umani o se siamo piuttosto noi umani che avanziamo sempre più in spazi un tempo appartenuti agli animali selvatici, rischiando di causare sempre più incidenti.

