Sondaggi politici: il Pd di Letta piace sempre più, ma Fratelli d’Italia non è da meno

Come sono messi i partiti politici, secondo i sondaggi? Chi sale e chi scende nelle intenzioni di voto degli italiani? Ecco i risultati dell’ultimo sondaggio... 17.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-17T19:37+0100

sondaggio

Il Partito Democratico e Fratelli d’Italia sono sempre più vicini, secondo il sondaggio politico Agi/Youtrend.La supermedia della settimana mostra che il Partito Democratico è al 21%, invariato, ma Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni incalza, al 20,4%, salendo del +0,6% in una settimana: essere all’opposizione come unico partito offre visibilità.La Lega di Matteo Salvini arranca al 17,3%, perdendo un ulteriore 0,3%, ma non va certo bene al Movimento 5 Stelle. Per questi, ultimi, sono lontani i tempi del 15% fisso; adesso i pentastellati valgono al massimo il 14,3% e perdono uno 0,2% nel confronto con la settimana scorsa.Forza Italia si tonifica e guadagna un +0,3%, salendo all’8,3% nelle intenzioni di voto degli italiani, secondo questo sondaggio politico.Quando si dice che “l’unione fa la forza”, Azione e +Europa, ora insieme, fanno il 4,2%, ma perdono lo -0,5%. Da considerare che prima, da sola, Azione di Carlo Calenda era capace anche del 3,5%. L’obiettivo è raggiungere il 5% alle politiche del 2023.Italia Viva al 2,9%, quindi i Verdi al 2,4% e la Sinistra Italiana al 2,2%. Chiude la porta del sondaggio politico Articolo 1-Mdp, con l’1,7%, che perde un ulteriore 0,3%.

2022

