Siria, precipitato elicottero militare: 2 vittime e 2 feriti

Siria, precipitato elicottero militare: 2 vittime e 2 feriti

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto per un malfunzionamento tecnico, segnala una fonte. 17.02.2022

Un elicottero militare delle forze aeree sirianae si è schiantato nella parte orientale della provincia di Latakia, ha riferito una fonte nell'esercito.L'interlocutore ha affermato che l'incidente è avvenuto per un malfunzionamento tecnico, senza approfondire i dettagli.Il mese scorso, il ministero della Difesa russo ha avvertito che gruppi terroristici operativi nella provincia di Idlib stavano pianificando attacchi contro i porti di Tartus e Latakia, dove le forze russe hanno le basi a sostegno delle forze governative siriane. Damasco ha chiesto assistenza militare alla Russia nel 2015, per aiutare il suo esercito a sconfiggere i gruppi terroristici che avevano occupato parte del territorio del Paese, compreso il Daesh*.Da allora, i gruppi jihadisti sono stati spazzati via dal grosso del Paese e Damasco ha ripristinato il controllo sulle sue province, ad eccezione di Idlib e diversi territori nell'est, che sono controllati dalle milizie curde e dalle forze democratiche siriane.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri paesi

