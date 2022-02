https://it.sputniknews.com/20220217/russia-i-carri-armati-tornano-alla-base-di-stanza-dopo-le-esercitazioni-pianificate-15143982.html

Russia, i carri armati tornano alla base di stanza dopo le esercitazioni pianificate - Video

Oggi il ministero della Difesa russo ha annunciato che le unità di carri armati appartenenti al Distretto militare occidentale stanno tornando alla loro base... 17.02.2022, Sputnik Italia

"Il battaglione composto da carri armati dalle unità dell'esercito appartenenti al Distretto militare occidentale è giunto al punto di dispiegamento permanente, dopo il completamento delle esercitazioni pianificate", ha affermato in una nota il ministero.Il trasporto di carri armati e veicoli blindati cingolati viene effettuato su rotaia, per una distanza di circa 1.000 chilometri, si legge sempre nella nota.Non sono stati forniti dettagli sull'ubicazione delle esercitazioni o sul luogo di dispiegamento permanente dei carri armati.La Russia ha svolto esercitazioni che hanno coinvolto quasi tutti i distretti militari, per effettuare l'addestramento operativo delle truppe. Anche le forze del Distretto Militare Meridionale hanno iniziato i preparativi per tornare alla loro base di schieramento permanente, ha osservato il ministero.

