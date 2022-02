https://it.sputniknews.com/20220217/russia-esorta-usa-a-smettere-di-alimentare-rabbia-militare-e-risolvere-conflitto-intra-ucraino-15143549.html

Russia esorta USA a smettere di alimentare "rabbia militare" e risolvere conflitto intra-ucraino

Russia esorta USA a smettere di alimentare "rabbia militare" e risolvere conflitto intra-ucraino

L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha chiesto a Washington di concentrarsi su una soluzione diplomatica del conflitto interno ucraino invece di insistere ad... 17.02.2022, Sputnik Italia

Ciò arriva in risposta a una precedente dichiarazione rilasciata dal portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, in cui affermava che le preoccupazioni degli Stati Uniti per un'"incursione russa in Ucraina" non sono diminuite, accusando Mosca di aver presumibilmente dispiegato altre 7.000 truppe vicino al confine con l'Ucraina negli ultimi giorni."È ovvio che il volano dell'isteria anti-russa che si è diffusa negli Stati Uniti non consente ai colleghi americani di guardare le cose in modo obiettivo. Persiste l'autoipnosi sull'inevitabilità dell'attacco russo", ha scritto l'ambasciata russa sulla sua pagina ufficiale Facebook mercoledì."Esortiamo il Dipartimento di Stato americano a smetterla di alimentare la 'rabbia militarista' dei giornalisti e a concentrarsi su questioni veramente importanti della soluzione diplomatica del conflitto intra-ucraino", ha aggiunto la missione diplomatica russa.Negli ultimi mesi, l'Occidente e l'Ucraina hanno accusato la Russia di un accumulo di truppe vicino al confine ucraino in presunta preparazione per una "invasione". Mosca ha negato queste accuse, affermando più volte di non minacciare nessuno e allo stesso tempo esprimendo forti preoccupazioni per l'attività militare della NATO vicino ai confini della Russia, che considera una minaccia per la sua sicurezza nazionale. Mosca ha anche affermato che la Russia ha il diritto di spostare truppe all'interno del proprio territorio.

