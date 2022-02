https://it.sputniknews.com/20220217/roma-colpo-alla-ndrangheta-65-arresti-nel-blitz-dei-carabinieri-15145097.html

Roma, colpo alla ‘ndrangheta: 65 arresti nel blitz dei carabinieri

Operazione in corso, a Roma, contro la 'ndrangheta, con numerosi arresti e perquisizioni a carico degli indagati. 17.02.2022, Sputnik Italia

Maxi-blitz contro la 'ndrangheta a Roma e provincia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza, che dispone misure cautelari nei confronti di 65 persone, alcune delle quali sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso.L'organizzazione costituisce una così chiamata 'locale di "'Ndrangheta", che si ipotizza avesse assunto il controllo del territorio nel litorale a sud di Roma, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale.Sono ancora in corso perquisizioni e sequestri, secondo i vari organi di stampa.

