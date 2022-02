https://it.sputniknews.com/20220217/putin-ha-detto-a-draghi-di-esser-pronto-ad-aumentare-forniture-gas-per-litalia---ambasciatore-russo-15146818.html

Putin ha detto a Draghi di esser pronto ad aumentare forniture gas per l'Italia - ambasciatore russo

La Russia, in caso di necessità, è pronta ad aumentare il volume delle forniture di gas verso l'Italia. 17.02.2022, Sputnik Italia

Ad annunciarlo, oggi, 17 febbraio, è stato l'ambasciatore russo per l'Italia, Sergey Razov, durante un'intervento al seminario russo-italiano a Milano, organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia.Razov ha definito "insinuazioni" le voci secondo cui la Russia starebbe utilizzando le forniture di gas come arma per colpire le economie dei paesi europei. L'ambasciatore ha anche esortato a ricercare le cause dell'aumento dei prezzi dell'energia nelle "politiche economiche generali dell'UE".Anche Gazprom, da parte sua, ha ripetutamente sostenuto, negli ultimi mesi, di star adempiendo a tutti gli obblighi previsti dagli accordi esistenti e che, inoltre, è disposta ad aumentare immediatamente le forniture di gas all'Europa, tramite nuovi contratti a lungo termine. La società ha anche incoraggiato la Germania ad accelerare la certificazione del Nord Stream 2, che porterebbe fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno in più.Nel corso della sua tradizionale conferenza stampa annuale, a fine dicembre 2021, il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha detto che la Russia aveva avvertito i partner europei del pericolo di eliminare il sistema dei contratti a lungo termine sul gas.In precedenza, la Commissione Europea aveva proposto di non rinnovare i contratti a lungo termine per le importazioni di gas naturale nell'UE dopo il 2049, allo stesso tempo, secondo quanto spiegato ai giornalisti da una fonte all’interno dell'Unione Europea, i contratti a breve termine per l'acquisto di gas naturale non saranno vietati.

