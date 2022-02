https://it.sputniknews.com/20220217/piano-rinnovabili-in-italia-servono-75-gigawatt-entro-il-2030-ma-le-regioni-bloccano-i-progetti-15156771.html

Piano rinnovabili in Italia, servono 75 gigawatt entro il 2030 ma le Regioni bloccano i progetti

Piano rinnovabili in Italia, servono 75 gigawatt entro il 2030 ma le Regioni bloccano i progetti

La mancata indipendenza energetica dell’Italia dipende anche dalle tempistiche necessarie a realizzare gli impianti di generazione dell’energia da fonti... 17.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-17T21:13+0100

2022-02-17T21:13+0100

2022-02-17T21:13+0100

energia

pannelli fotovoltaici

energia elettrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/454/80/4548015_0:136:3808:2278_1920x0_80_0_0_cf1eb77aead62b9cdcabba118edfb66a.jpg

E mentre gli italiani tutti, ora devono fare i conti con bollette energetiche più che raddoppiate (+131%), in Italia possono servire anche 8 anni per approvare un impianto fotovoltaico. E questo non solo per le lungaggini burocratiche, ma anche per i blocchi e i ricorsi da parte dei sindaci pressati dai propri cittadini.Così accade che sui 70 gigawatt che dovremmo realizzare entro il 2030 secondo il Piano nazionale di recupero e resilienza, a Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, sono giacenti richieste di approvazione per 146 gigawatt, cioè più del doppio, scrive il Corriere.E questo assurdo è dovuto ai 5 passaggi autorizzativi necessari per approvare un impianto fotovoltaico (ma anche eolico) e ai 6 passaggi autorizzativi per connettere l’impianto alla rete elettrica nazionale.Ed 8 anni quando va bene, perché se accade come nel Lazio dove la regione guidata da Zingaretti del Pd blocca tutto, gli impianti e i progetti restano fermi a data indefinita. E sono inoltre fermi tra Viterbo e Latina ben 2,2 miliardi di euro di investimenti in impianti fotovoltaici: li ha fermati il Ministero della Cultura.In Puglia sono stati bloccati ben 396 impianti di piccola e grande taglia che non sono graditi ai cittadini.Purtroppo i piani delle Regioni sono fermi all’anno 2000 e spesso non è mai stato fatto alcun tipo di censimento per non urtare le sensibilità dei cittadini.Non restano molte alternative per ottenere energia nostrana e bisogna fare in fretta togliendo ostacoli e veti.Il censimento ha la durata di 6 mesi, si vedrà al termine quale sarà stato il risultato di questa corsa alla produzione dell’energia pulita fuori tempo massimo.

https://it.sputniknews.com/20220210/transizione-ecologica-scacchi-legambiente-raggiungere-la-neutralita-con-le-rinnovabili-si-puo-15026913.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

energia, pannelli fotovoltaici, energia elettrica