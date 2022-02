https://it.sputniknews.com/20220217/perde-solo-un-secondo-ogni-300-miliardi-di-anni-il-nuovo-orologio-atomico-e-il-piu-preciso-al-mondo-15152295.html

Perde solo un secondo ogni 300 miliardi di anni, il nuovo orologio atomico è il più preciso al mondo

Perde solo un secondo ogni 300 miliardi di anni, il nuovo orologio atomico è il più preciso al mondo

Il nuovo orologio atomico, sviluppato dai fisici dell'Università del Wisconsin-Madison, è così preciso che perderà solo un secondo ogni 300 miliardi di anni...

Lo strumento, noto come orologio atomico a reticolo ottico, è il primo esempio di "orologio atomico multiplex", dal momento che ben sei orologi separati coesistono nello stesso ambiente, spiega in un comunicato stampa l'università, a commento dello studio pubblicato il 16 febbraio sulla prestigiosa rivista scientifica britannica Nature.Gli orologi atomici, considerati i migliori del mondo, si basano sulla misurazione della frequenza della luce assorbita o emessa dagli atomi. Questi orologi stabiliscono gli standard per lo standard globale per la regolazione del tempo.Ma a cosa serve tanta precisione?Tanta precisione non servirà certo a migliorare il segnale orario, nessuna comune attività umana ha bisogno di ‘spaccare il secondo’ fino a questo punto. Per la ricerca scientifica, invece, sarà utilissimo.Misurare onde gravitazionali, materia oscura, esperimenti che possano riguardare la curva spazio-tempo, verificare certi aspetti delle teorie della relatività di Albert Einstein, e molto altro, ora sarà possibile, perché potranno finalmente essere rilevate nell’infinitamente piccolo quelle microvariazioni temporali che indicano fenomeni molto rilevanti nell’infinitamente grande."Gli orologi a reticolo ottico sono già i migliori orologi al mondo, e qui otteniamo questo livello di prestazioni che nessuno ha mai visto prima", ha osservato Shimon Kolkowitz, professore alla UW-Madison e autore capo dello studio."Stiamo lavorando sia per migliorare le loro prestazioni che per sviluppare applicazioni emergenti che sono abilitate da queste prestazioni migliorate", ha aggiunto lo scienziato.

