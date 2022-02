https://it.sputniknews.com/20220217/pechino-2022-federica-brignone-e-bronzo-nella-combinata-alpina-15143829.html

Pechino 2022, Federica Brignone è bronzo nella combinata alpina

Pechino 2022, Federica Brignone è bronzo nella combinata alpina

Fuori dai giochi la favorita Mikaela Shiffrin, per la quale sono olimpiadi invernali da dimenticare in fretta. Sul podio della combinata alpina sale anche...

olimpiadi pechino 2022

La Brignone è stata preceduta da Michelle Gisin, che in questa gara fa il bis, e seconda è la svizzera Wendy Holdener, che si migliora rispetto a quattro anni fa, quando conquistò il bronzo.Dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 arriva così la 16a medaglia per l’Italia, che si colloca in 12a posizione nel medagliere, con 2 ori, 7 argenti e 7 bronzi.Ieri, Arianna Fontana ha vinto un argento nei 1.500 metri Short track, confermandosi l'atleta italiana più medagliata di sempre ad un'olimpiade invernale.Italiani in gara a Pechino 2022 il 17 febbraioEd ecco gli altri italiani in gara a Pechino 2022 in questo giovedì 17 febbraio.Le gare degli italiani presenti a Pechino 2022 sono visibili in chiaro su Rai 2 e su Rai Sport HD, mentre tutte le competizioni delle Olimpiadi invernali cinesi sono disponibili solo a pagamento.

