https://it.sputniknews.com/20220217/osservato-buco-nero-supermassiccio-della-galassia-messier-77--video-15155222.html

Osservato buco nero supermassiccio della galassia Messier 77 | Video

Osservato buco nero supermassiccio della galassia Messier 77 | Video

Osservato per la prima volta nella storia il buco nero supermassiccio di una galassia, si tratta del buco nero presente al centro della galassia Messier 77. A... 17.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-17T22:48+0100

2022-02-17T22:48+0100

2022-02-17T22:48+0100

buco nero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/809/43/8094361_227:0:3868:2048_1920x0_80_0_0_6a8a97d9a8b33706ae1a72300f6baac7.jpg

La scoperta ha confermato una teoria che ne prediceva l’esistenza e pubblicata ben 30 anni fa.Coperta da sempre da una nube di polvere galattica e di gas, il buco nero è una costante che ritroviamo al centro di quasi tutte le galassie note, compresa la nostra Via Lattea a cui spesso si aggiungono anche i buchi neri erranti.I nuclei galattici attivi (AGN) come questo osservato e fotografato dagli astronomi, è una fonte estremamente energetica che si nutre di povere e gas cosmici. Prima di essere consumato, questo materiale si muove a spirale verso il buco nero e nel processo vengono rilasciate enormi quantità di energia, spesso superando tutte le stelle della galassia.Ora, grazie al VLTI dell'ESO, un team di ricercatori, guidato da Violeta Gámez Rosas dell'Università di Leiden nei Paesi Bassi, ha fatto un passo fondamentale per capire come funzionano e come appaiono da vicino. I risultati sono pubblicati oggi su Nature, scrive l’Eso in un comunicato stampa.Facendo osservazioni straordinariamente dettagliate del centro della galassia Messier 77, conosciuta anche come NGC 1068, Gámez Rosas e il suo team hanno rilevato uno spesso anello di polvere cosmica e gas che nasconde un buco nero supermassiccio. Questa scoperta fornisce prove vitali per supportare una teoria di 30 anni fa conosciuta come il Modello Unificato degli AGN.

https://it.sputniknews.com/20220210/scoperto-buco-nero-errante-nella-nostra-via-lattea-si-trova-a-5-mila-anni-luce-da-noi-15038230.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

buco nero