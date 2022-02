https://it.sputniknews.com/20220217/nuovo-studio-usa-piu-protetti-i-bambini-nati-da-donne-vaccinate-durante-la-gravidanza-15149923.html

Nuovo studio USA, più protetti i bambini nati da donne vaccinate durante la gravidanza

Nuovo studio USA, più protetti i bambini nati da donne vaccinate durante la gravidanza

Secondo un recente studio, c'è un rischio molto più basso di ricovero per quei neonati le cui madri hanno ricevuto una vaccinazione completa mRNA durante la gravidanza.

Un recente studio ad opera del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), negli Stati Uniti, ha rilevato che i neonati figli di madri vaccinate durante il periodo della gravidanza hanno il 61% di possibilità di prevenire il ricovero in ospedale a causa del Covid.Con una protezione che sale all’80%, se le madri erano state vaccinate dalla 21 settimane ai 14 giorni prima del parto, ed un'efficacia ridotta al 32% se la vaccinazione era avvenuta prima della gravidanza.Questa scoperta mette per la prima volta in evidenza il fatto che vaccinandosi, le donne incinte possono così proteggere anche il loro bambino durante i primi mesi di vita.Gli esperti ricordano, infine, che le donne in gravidanza sono ad alto rischio di malattie gravi dovute al Covid-19 e questo può aumentare il rischio di complicazioni della gravidanza, suggerendo quindi di vaccinarsi il prima possibile al fine di scongiurare eventuali pericoli.

