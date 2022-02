https://it.sputniknews.com/20220217/napoli-due-carabinieri-in-manette-sono-accusati-di-rapina-e-sequestro-di-persona-15152528.html

Napoli: due carabinieri in manette, sono accusati di rapina e sequestro di persona

Napoli: due carabinieri in manette, sono accusati di rapina e sequestro di persona

In totale, sarebbero tre le persone arrestate relativamente ad una rapina di 15mila euro avvenuta il 19 gennaio del 2019. 17.02.2022, Sputnik Italia

Alla fine delle indagini è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, per tre persone, di cui due appartenenti all'arma dei carabinieri, a seguito di una rapina avvenuta il 19 gennaio del 2019, in cui furono rubati 15mila euro.I due militari, in abiti civili, di fronte ad un ufficio postale di Napoli, dopo essersi qualificati come appartenenti all'arma, hanno fermato e sottoposto a controllo quattro persone, che avevano appena effettuato operazioni postali, derubandoli del contante prelevato, oltre che dei telefoni, per un bottino di 15mila euro.Per loro pende un capo d'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona.In loro aiuto una terza persona, che si sarebbe occupata dell'organizzazione del colpo, accusata anche di estorsione, in quanto avrebbe estorto denaro ad un suo conoscente ultrasessantacinquenne, minacciato di ritorsioni se non avesse consegnato il denaro, in quanto in possesso di presunte conoscenze nelle forze dell'ordine e all'interno degli enti previdenziali.

