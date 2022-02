https://it.sputniknews.com/20220217/mini-barca-partita-dagli-usa-approda-sulle-coste-della-norvegia-dopo-piu-di-un-anno-15149047.html

Mini-barca partita dagli USA approda sulle coste della Norvegia dopo più di un anno

La mini-barca, messa in acqua da due classi di una scuola elementare del New Hampshire, dopo 462 giorni di mare ha raggiunto le coste della Norvegia. 17.02.2022, Sputnik Italia

La mini imbarcazione, chiamata Rye Riptides, era stata messa in acqua nell’ottobre del 2020 da due classi della scuola elementare Rye Junior High School, nel New Hampshire, e conteneva a bordo anche un GPS, però mal funzionante.Dopo mesi di silenzio, l’apparecchio ha iniziato a segnalare la sua posizione, il 31 gennaio scorso, al largo delle coste della Norvegia. Poco dopo l’imbarcazione è stata ritrovata da una famiglia norvegese, durante una passeggiata su di un’isoletta disabitata nelle vicinanze dell’isola di Smola.Karel Nuncic, il bambino che ha trovato la piccola barca insieme alla sua famiglia, l'ha in seguito portata nella sua scuola, la Smola Primary School, dove'è stata aperta, rivelando così al suo interno foto e oggetti lasciati dai bambini del New Hampshire.Ora gli insegnanti delle due scuole coinvolte, negli Stati Uniti ed in Norvegia, stanno organizzando un incontro telematico tra le classi.

