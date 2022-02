https://it.sputniknews.com/20220217/meloni-fdi-non-votera-due-referendum-si-rischiano-criminali-gravi-liberi-15158548.html

Meloni: "Fdi non voterà due referendum, si rischiano criminali gravi liberi"

Dagli studi di Porta a Porta la numero uno di FdI lancia anche un messaggio a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. 17.02.2022, Sputnik Italia

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha annunciato che il suo movimento politico non voterà due quesiti del referendum, quelli cioè relativi alla custodia cautelare e all'annullamento della legge Severino.Per FdI, il risultato dell'approvazione dei due quesiti sarebbe quella di "impedire che criminali responsabili di crimini di maggiore allarme non si possano più arrestare", andando così a causare "un problema".Per quanto riguarda la legge Severino, Giorgia Meloni si è invece detta contraria "all'automatismo per come è scritto nel referendum", ma ha aperto a "rivederla completamente".Sui rapporti nel centro-destraNel corso della medesima trasmissione, la Meloni si è soffermata sullo stato dell'arte nell'ambito del centrodestra, del quale ha auspicato una ricostruzione dopo la frattura avvenuta in occasione delle recenti votazioni per il Presidente della Repubblica.Diretto, in questo senso, il messaggio lanciato a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ai quali la politica romana ha chiesto di lanciare un segnale forte circa una loro eventuale partecipazione ":"Lo spero anch'io ma non va chiesto a me ma gli altri, che dicano a che condizioni ci vogliono stare", ha concluso.

