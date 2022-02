https://it.sputniknews.com/20220217/luigi-di-maio-e-sergey-lavrov-sincontrano-a-mosca-15144372.html

Luigi Di Maio e Sergey Lavrov s'incontrano a Mosca

Oggi, 17 febbraio, il ministro degli Esteri italiano e il suo omologo russo Sergey Lavrov s'incontrano nella capitale russa.

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, incontra oggi a Mosca il ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov.Russia e Italia hanno ricche relazioni bilaterali, il commercio nel 2021 è cresciuto di quasi il 55%, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov prima dell'incontro. Secondo il capo della diplomazia russa, tra Mosca e Roma, a livello politico, compreso il più alto livello, contatti regolari e interazioni di politica estera sono oggetto di regolare dialogo tra i ministeri degli esteri dei due Paesi."Abbiamo ricche relazioni bilaterali. Oltre al dialogo politico, di cui ho già parlato, la cooperazione commerciale, economica e di investimento si sta sviluppando bene. Il commercio è cresciuto di quasi il 55% nell'ultimo anno", ha affermato Lavrov prima dell'inizio dei negoziati con il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio.Secondo il capo del ministero degli Esteri russo, esiste una ricca cooperazione tra Russia e Italia in ambito culturale e umanitario.Il ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio, a sua volta, ha affermato che l'Italia offre assistenza per raggiungere un accordo diplomatico intorno all'Ucraina:Il 15 febbraio, il capo della diplomazia italiana si era recato a Kiev, dove ha avuto un incontro con il collega Dmitry Kuleba.I piani attribuiti alla Russia per intensificare la situazione di tensione intorno all'Ucraina sono categoricamente smentiti a Mosca, dove viene costantemente dichiarato che la Russia non sta minacciando nessuno e tutte le affermazioni al riguardo sono usate come scusa per posizionare ancora più equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi.

