L'inquinamento può influire sulla qualità degli spermatozoi, afferma uno studio cinese

2022-02-17T21:26+0100

La ricerca effettuata in Cina e pubblicata oggi sulla rivista JAMA Networks, ha preso in esame un campione di circa 30.000 uomini in età fertile ed è arrivata a concludere che un alto tasso di inquinamento ridurrebbe la capacità dello sperma di muoversi nella giusta direzione verso l’ovulo.Sembra, inoltre, che l'inquinamento atmosferico possa avere un’influenza negativa in generale sulla fertilità per quanto riguarda l'intera popolazione.Nonostante i ricercatori non siano riusciti a trovare una correlazione tra l'inquinamento atmosferico e la qualità dello sperma per quanto riguarda numero o concentrazione, hanno però scoperto che maggiormente si è esposti ad un particolato piccolo, minore era la motilità degli spermatozoi.

