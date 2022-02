https://it.sputniknews.com/20220217/le-forze-ucraine-bombardano-la-periferia-di-donetsk-dice-la-dpr-15146521.html

Le forze ucraine bombardano la periferia di Donetsk, dice la DPR

La missione dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) al Centro Congiunto di Controllo e Coordinamento (JCCC) ha detto che le forze ucraine... 17.02.2022, Sputnik Italia

“Alle 9:50 [06:50 GMT], è stato registrato un bombardamento da parte delle formazioni armate dell'Ucraina, in direzione del villaggio di Mandrykino [periferia di Donetsk]. Sono state sparati cinque proiettili calibro 82 mm", ha detto ai giornalisti un portavoce della DPR.La milizia della Repubblica Popolare di Lugansk (LPR), nell'Ucraina orientale, ha dichiarato che la situazione nella regione è peggiorata notevolmente nelle ultime 24 ore, poiché Kiev sta cercando di inasprire il conflitto.L'LPR ha invitato gli osservatori internazionali a registrare l'attacco e a prendere misure per prevenire l'aggressione da parte dell'Ucraina. “Le unità armate dell'Ucraina hanno violato grossolanamente il regime di cessate il fuoco, usando armi che, in accordo con gli accordi di Minsk, dovrebbero essere ritirate”, ha detto un ufficiale della missione dell'LPR alla JCCC.Il precedente durante la notteSecondo il JCCC, la scorsa notte le forze dell’esercito ucraino avrebbero sparato contro quattro località della RPL.L’evento bellico si sarebbe verificato intorno alle ore 3:30 italiane (4:30, ora locale).Anche in questo caso, l’attacco viene considerato in grave violazione degli accordi di Minsk, concordati nel febbraio 2015, che prevedono il cessate il fuoco tra le parti in contesa, il ritiro delle armi e la ripresa dei rapporti economici tra le parti, oltre a una riforma della costituzione in Ucraina, per assicurare uno statuto speciale alle repubbliche indipendenti.

