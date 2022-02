https://it.sputniknews.com/20220217/india-13-donne-muoiono-cadendo-accidentalmente-in-un-pozzo-15143673.html

India, 13 donne muoiono cadendo accidentalmente in un pozzo

2022-02-17T08:49+0100

2022-02-17T08:49+0100

2022-02-17T08:49+0100

Le donne del villaggio si erano radunate intorno al pozzo per un rituale noto come Haldi, parte di una cerimonia nuziale guidata dalle donne. Avere un pozzo fuori casa faceva parte della tradizione dell'India rurale, ma, con il sistema di distribuzione idrica moderna, parte dei pozzi è andata in disuso ed è rimasta in stato d'abbandono. Questi pozzi sono utilizzati oramai perlopiù per rituali, piuttosto che per la loro funzione originale.L'incidente è avvenuto mentre un gruppo di donne si trovava attorno alla lastra del pozzo chiuso, che non ha sopportato il peso ed è crollata, facendo precipitare le donne.La polizia non ha escluso la possibilità di ritrovare altri corpi nel pozzo.Esprime su Twitter le sue condognlianze il primo ministro Narendra Modi, definendo lincidente come "straziante".Il governo dello stato dell'Uttar Pradesh ha anche annunciato un risarcimento di 400mila rupie (4.700 euro circa) alle famiglie dei defunti.Anche il capo dello Stato Yogi Adityanath ha espresso le condoglianze e ha augurato ai feriti una pronta guarigione. Ha inoltre ordinato ai funzionari competenti di svolgere operazioni di soccorso e di fornire un trattamento adeguato ai feriti.La polizia sta indagando ulteriormente sull’incidente.

