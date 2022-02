https://it.sputniknews.com/20220217/il-flash-mob-dei-ristoratori-davanti-alla-cassazione-stiamo-fallendo-uno-dopo-laltro-15148750.html

Il flash mob dei ristoratori davanti alla Cassazione: "Stiamo fallendo uno dopo l'altro"

L'iniziativa di Mio Italia per denunciare la crisi del settore, tra rincari e pressione fiscale. L'appello al governo: "Ci aiuti altrimenti falliremo uno dopo l'altro".

Si sono dati appuntamento davanti al Palazzaccio. Sotto braccio, i faldoni rossi contenenti i libri contabili delle rispettive società. È il flash mob di ristoratori, baristi e albergatori romani, che chiedono al governo di essere salvati dal fallimento.La protesta, organizzata da MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, è andata in scena giovedì mattina davanti alla Corte di Cassazione, in piazza dei Tribunali a Roma.A partecipare, decine di imprenditori messi in ginocchio da caro bollette, tasse, cartelle esattoriali e pignoramenti.I rappresentanti del comparto Horeca chiedono al governo di intervenire con uno stanziamento di 30 miliardi, per salvare le imprese dal fallimento.Secondo il rappresentante di categoria, alla fine del mese di febbraio le entrate per il settore saranno del 60 per cento in meno rispetto al 2019. “Nel contempo – va avanti l’imprenditore - le uscite si sono moltiplicate a causa del caro-bollette e del fisco vampiro. Per tutti questi motivi, stamani siamo qui, a Roma, di fronte al palazzo di Giustizia, luogo emblematico. Abbiamo con noi centinaia di faldoni rossi a significare i libri contabili che si portano in tribunale quando si fallisce”.Ristoratori, baristi e albergatori fanno appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché accolga il grido del settore. La proposta inoltrata al governo è quella di mettere in campo una serie di misure che vanno dal prolungamento delle moratorie sui prestiti, alla reintroduzione del credito d’imposta sugli affitti, passando per l’approvazione di nuovi indennizzi a fondo perduto, dell’Iva al 5 per cento e della cassa integrazione in deroga, per salvare centinaia di aziende pronte a chiudere.“Falliti noi, falliti tutti”, è l’avvertimento messo nero su bianco sugli striscioni portati in piazza dai partecipanti al flash mob.

